- Papa Francisc a facut apel marti la o reglementare "stricta" a pietelor financiare, care nu au fost niciodata atat de "hipertrofiate", pentru a ajunge la "o economie diferita, mai justa, incluziva si durabila", relateaza AFP.

- In luna mai, dedicata Sfintei Fecioare Maria, in sanctuare mariane din intreaga lume se vor inalta rugaciuni pentru sfarsitul pandemiei, initiativa de rugaciune dorita de papa Francisc, informeaza Agerpres , care citeaza Vatican News si EFE. In intreaga lume au fost alese treizeci de sanctuare mariane…

- Papa Francisc a facut apel joi la lumea intreaga „sa aiba grija de biodiversitate, sa aiba grija de natura”. Suveranul Pontif a facut declaratiile intr-un mesaj video transmis, cu ocazia Zilei Pamantului, celor 40 de lideri mondiali reuniti intr-un summit virtual pe teme climatice si gazduit de presedintele…

- „Pace” a fost, de altfel, un cuvant foarte des rostit de Papa Francisc de-a lungul pelerinajului sau irakian. Un concept esențial, intr-o țara sfașiata de violența. Mai ales la Mosul, in fostul fief al teroriștilor din Stat Islamic.

- Intr-un interviu acordat jurnalistului si medicului argentinian Nelson Castro la Vatican, Papa Francisc spune ca se gandeste la moarte, dar nu se teme de ea. Interviul a fost acordat in februarie 2019 și figureaza acum intr-o carte. Papa Francisc se vede murind la Roma, inca suveran pontif, fara sa…