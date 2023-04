Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi diplomatic american a intrat sub focuri de arma luni in Sudan, in ceea ce pare un atac al combatantilor asociati Fortelor de Sprijin Rapid (RSF) paramilitare din Sudan, a anuntat marti secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, un incident pe care l-a descris drept "imprudent" si "iresponsabil",…

- Tentativa de lovitura de stat in Sudan inceputa sambata. UPDATE Luptele dintre armata si paramilitari din Sudan au provocat moartea a cel putin 83 de persoane si ranirea altor 1.126 incepand de joi, a raportat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), duminica seara. Ciocnirile au continuat in noapte…

- Uniunea Medicilor din Sudan a informat agentia de presa Reuters ca 25 de oameni au fost ucisi in urma a ceea ce pare a fi fost o tentativa a liderului adjunct din Sudan, generalul locotenent Mohamed Hamdan Dagalo - care comanda organizatia paramilitara Fortele de Sprijin Rapid - sa preia puterea, informeaza…

- Principala grupare paramilitara din Sudan a declarat ca a preluat sambata controlul asupra palatului prezidențial, a reședinței șefului armatei și a aeroportului internațional din Khartoum, intr-o aparenta tentativa de lovitura de stat, in timp ce au izbucnit ciocniri cu armata. Forțele de Sprijin Rapid…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut sambata o „incetare imediata” a violentelor in Sudan, unde au loc ciocniri violente, soldate cu moartea a cel putin trei civili, intre grupari paramilitare si armata, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021. In al treilea sau „comunicat catre popor”…

- Aflat in R.D. Congo, Papa Francisc a oficiat, miercuri, liturghia, la Kinshasa, in prezenta a peste un milion de credinciosi. Suveranul Pontif s-a rugat pentru incetarea violentelor pe continentul african.