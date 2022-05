Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a dezvaluit ce a discutat despre razboiul din Ucraina cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse – Kiril, aliatul fidel „mistic” al lui Putin. Papa a relatat marți presei italiene ce a discutat cu șeful Bisericii Ortodoxe Ruse in legatura cu razboiul din Ucraina ordonat de Vladimir Putin și…

- Papa Francisc este pregatit sa mearga la Moscova. Suveranul Pontif a acordat cu scurt timp in urma un interviu publicației Corriere Della Sera in care a spus ca și-a anunțat intenția și așteapta acum un raspuns din partea lui Putin.

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. ‘Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ține sambata seara, o conferința de presa, la metroul din Kiev, unde au fost invitați mai mulți jurnaliști atat de la trusturi ucrainene, cat și straine. In timpul discuției cu jurnaliștii, liderul de la Kiev s-a oprit pentru cateva momente pentru a asculta…

- Vladimir Putin a tinut vineri un discurs in cadrul unui mitig urias organizat la Moscova. Aproape 200.000 de oameni l-au ascultat pe Vladimir Putin pe stadionul Luzhniki cum incearca sa justifice invazia armatei Rusiei in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza vneri Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de ”numeroase crme de razboi” si da asigurari ca fortele pe care le conduce Moscova fac ”tot posibilul” sa nu tinteasca civili, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la…

- Patriarhul Rusiei Kiril a discutat miercuri despre situația din Ucraina cu Papa Francisc, a anunțat Biserica Ortodoxa Rusa, intr-un comunicat. Discuția a acordat o atenție deosebita „aspectelor umanitare ale crizei și acțiunilor” celor doua Bisierici, se arata in comunicat, citeaza CNN. „Parțile au…

- Papa Francisc a condus duminica, in fata multimii adunate in Piata Sfantul Petru din Roma, o rugaciune in tacere pentru Ucraina, facand apel la constiinta politicienilor sa caute pacea, relateaza agențiile Reuters si DPA, preluate de Agerpres . „Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare”, a declarat…