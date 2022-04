Stiri pe aceeasi tema

- Seful Bisericii Catolice a lansat un apel la adresa sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a-si uni eforturile in vederea incheierii ostilitatilor din Ucraina, transmite luni DPA, citata de Agerpres. „Fie ca Sfantul Duh sa ne schimbe inimile si sa ne transforme in aducatori ai pacii, in special in Ucraina…

- Papa Francisc a cerut duminica un „armistiu de Paște” in Ucraina „pentru a obține pacea prin negocieri autentice”. „Sa inceapa un armistițiu de Paște, dar nu pentru a reincarca armele și a relua lupta. Nu. Un armistițiu pentru a obține pacea prin negocieri reale”, a spus suveranul pontif, dupa ce a…

- Cel puțin doi civili au fost uciși și cinci au fost raniți, astazi, dupa ce soldatii rusi au deschis focul asupra unui punct de ajutor umanitar din orașul Vuhledar. Guvernatorul regiunii Kursk din Rusia sustine ca asupra politistilor de la granita cu Ucraina s-a deschis focul.

- Papa Francisc l-a criticat in mod implicit pe președintele Vladimir Putin in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, spunand sambata (2 aprilie) ca un „potentat” intreține conflicte pentru interese naționaliste. Moscova spune ca acțiunea pe care a lansat-o pe 24 februarie este o „operațiune militara…

- E necesar sa fim impreuna pentru ”a opri focul” razboiului in Ucraina, pentru ca cei care platesc contul sunt oamenii, sunt soldații ruși trimiși sa moara bombardand, sunt cei bombardați și cei care mor”: este un fragment din apelul video prin telefon pe care papa Francisc l-a avut in cursul dupa-amiezii…

- Patriarhul ortodox rus Kirill a discutat miercuri, despre razboiul rus din Ucraina, cu seful Bisericii Angliei, arhiepiscopul Canterbury Justin Welby, anunta Biserica Ortodoxa rusa, la scurt timp dupa o convorbire cu Papa Francisc, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Pentru patriarhul Kirill, obedient la comenzile cenzorilor ruși, in Ucraina nu exista «razboi»”, semnaleaza portalul EUObserver. Patriarhul rus e „expus la acuzații de complicitate la crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid”, intrucat „propagandiștii influenți pot avea un impact real”,…