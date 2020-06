Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a avertizat, duminica, pe italieni sa ramana vigilenti in ceea ce priveste coronavirusul, chiar daca rata infectiilor a scazut, si le-a cerut sa respecte regulile impuse de Guvern referitor la distantarea fizica si purtarea mastilor.

- Papa Francisc i-a avertizat duminica pe italieni sa nu lase garda jos impotriva coronavirusului, acum ca rata contagierilor a scazut, si le-a cerut sa respecte regulile impuse de guvern in privinta pastrarii distantei si a purtatului mastii, informeaza Reuters. Papa Francisc, care s-a adresat unei multimi…

- Papa Francisc i-a avertizat, duminica, pe italieni sa nu lase garda jos in lupta cu noul coronavirus, chiar daca numarul persoanelor care se imbolnavesc a scazut. Suveranul Pontif le-a cerut oamenilor sa respecte regulile impuse de guvern.”Aveti grija. Nu va strigati victoria prea repede”, a spus Papa…

- La Sfanta Liturghie de sambata, din saptamana a 5-a a Pastelui, papa Francisc si-a indreptat gandul spre cei care se ocupa de ingroparea persoanelor decedate in urma pandemiei, spunand: «Sa ne rugam astazi pentru persoanele care se ocupa de ingroparea celor decedati in cursul acestei pandemii. A-i ingropa…

- La sfarșitul lunii trecute, Vaticanul a anunțat ca pandemia l-a obligat pe Papa Francisc sa amane o campanie anuala de strangere de fonduri de la catolici din intreaga lume, noteaza Reuters.Intarzierea campaniei cu mai mult de trei luni a venit intr-un moment deosebit de prost, deoarece alte…

- Rusia a celebrat simbata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.

- Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre…