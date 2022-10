Papa Francisc califică drept „criminală” excluderea migranților din Italia Papa Francisc a luat duminica apararea migranților, numind excluderea lor „scandaloasa, dezgustatoare și pacatoasa”. Francisc a facut aceste comentarii in timp ce a canonizat un episcop din secolul al XIX-lea cunoscut ca „parintele migranților” și un barbat din secolul al XX-lea care a slujit bolnavilor in Argentina, scrie Reuters. CITEȘTE ȘI – VIDEO: Migranții se confrunta cu vremuri mai grele in Italia lui Meloni Francisc, care a facut din susținerea migranților o tema majora a pontificatului sau, a prezidat ceremonia in fața a 50.000 de persoane in Piața Sfantul Petru. „Excluderea migranților… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

