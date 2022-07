Papa Francisc, călătorie apostolică în Canada Papa Francisc a plecat ieri din Roma intr-o calatorie apostolica in Canada pentru a-si cere iertare pentru rolul Bisericii Romano-Catolice in problema scolilor rezidentiale, unde multi copii indigeni au fost abuzati, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, anturajul si jurnalistii care il insotesc, au decolat de pe Aeroportul Fiumicino din Roma cu o aeronava a companiei italiene ITA avand destinatia Edmonton, capitala provinciei Alberta. Calatoria, cu durata de o saptamana, va include cel putin cinci intalniri cu populatiile indigene, dupa ce papa Francisc… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spus duminica ca isi doreste foarte mult sa viziteze Ucraina, ca parte din eforturilor sale de a incerca sa opreasca razboiul inceput in urma cu cinci luni si pe care l-a denuntat in mod repetat, informeaza Reuters. ”Am o mare dorinta de a merge la Kiev”, a raspuns papa Francisc la o…

- Papa Francisc a declarat duminica ca dorește foarte mult sa viziteze Ucraina, in eforturile sale de a incerca sa puna capat razboiului care dureaza deja de cinci luni și pe care l-a denunțat in mod repetat, scrie Reuters . „Am o mare dorința de a merge la Kiev”, a spus Suveranul Pontif atunci cand a…

- Calatoria pe care papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un „pelerinaj de pocainta”, a declarat duminica suveranul pontif. Acesta si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la „vindecarea raului” comis impotriva indigenilor de catre preotii si calugaritele Bisericii Romano-Catolice…

- Calatoria pe care papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un "pelerinaj de pocainta", a declarat duminica suveranul pontif, care si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la "vindecarea raului" comis impotriva indigenilor de catre preotii si calugaritele Bisericii Romano-Catolice…

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…

- Papa Francisc a folosit un fotoliu rulant in public, joi, pentru prima data de la reaparitia durerii de genunchi care i-a limitat capacitatea de deplasare, informeaza Reuters . La o audienta sustinuta cu un grup de calugarite, papa Francisc a fost condus la locul sau de pe scena intr-un fotoliu rulant.…