- China sare in ajutorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) dupa dezangajarea Statelor Unite si a anuntat joi o noua donatie in valoare de 30 de milioane de dolari cu scopul de a ajuta institutia ONU sa lupte impotriva covid-19, relateaza AFP.

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters.

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata de Covid-19, potrivit digi24.ro Echipa de medici din Cuba, care a sosit sambata in Italia, a avut ca destinatie regiunea…

- Natiunile nu pot pur si simplu doar sa blocheze activitatile sociale pentru a invinge coronavirusul, afirma Mike Ryan, directorul Programului de Urgente Medicale al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), explicand ca sunt necesare si masuri medicale sistemice, pentru a se evita reaparitia virusului…

- Cercetatoarea columbiana Ana Maria Henao-Restrepo, care conduce Planul de Actiune pentru Investigare si Dezvoltare al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), agentie care coordoneaza pregatirea impotriva pandemiilor, a declarat intr-un interviu pentru EFE, difuzat vineri, ca lupta impotriva pandemiilor…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a facut un apel catre toate asociatiile aflate sub tutela Federatiei internationale sa utilizeze "puterea fotbalului" pentru a difuza mesajele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) menite sa combata pandemia de coronavirus, informeaza Reuters si AFP. …

- "Aceasta este o boala raspandita", a declarat Rouhani in timpul unei sedinte de guvern, potrivit siteului oficial al presedintiei. "A ajuns in aproape toate provinciile noastre si, intr-un anumit sens, este o boala globala", a mai spus presedintele iranian.Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat marti,…