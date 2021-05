Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a avertizat, duminica, asupra "spiralei mortii si a distrugerii" in confruntarile din Orientul Mijlociu, considerand "teribil si inacceptabil" pierderile de vieti nevinovate in acest conflict, conform AFP. O solutie trebuie gasita "cu ajutorul comunitatii internationale" pentru…

- Papa Francisc a afirmat ca este de acord cu propunerea lui Joe Biden, prin care companiile farmaceutice ar urma sa renunte la patenul de producerea a vaccinurilor anti-Covid, lasand, astfel, retetele la „liber”. Totusi, initiativa presedintelui american a fost respinsa de anumite state europene, inclusiv…

- Libertatea de cult este amenintata in una din trei tari la nivel mondial, din cauza incalcarilor care au crescut brusc in ultimii doi ani, a declarat organizatia catolica Aid to the Church in Need (AED) intr-un raport publicat marti, relateaza AFP. „In urma cu doi ani, libertatea religioasa a fost incalcata…

- Cargobotul Ever Given a fost eliberat din malurile canalului Suez, la o saptamana dupa ce a eșuat. Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania au fost blocate in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Giganticul cargobot este in stare aproape completa de plutire și se vor efectua…

- Papa Francisc a oficiat slujba de Florii duminica, in Bazilica Sfantul Petru, aproape goala. Slujba de Florii a marcat intrarea in Saptamana Pastelui pentru credincioșii catolici. „Traim Saptamana Mare pentru a doua oara in context pandemic. Anul trecut am fost mai șocați, anul acesta suntem mai incercați”,…