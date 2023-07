Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut duminica un apel la Rusia sa revina asupra acordului privind cerealele prin Marea Neagra, prin care Moscova a permis Ucrainei sa exporte cereale din porturile sale maritime in ciuda razboiului, scrie Reuters.

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Rusia a lansat in noaptea de vineri spre sambata o noua salva de rachete asupra Ucrainei, provocand pagube si victime, potrivit autoritatilor ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.In centrul orasului Dnipro,"mai multe case au fost complet distruse. Exista un crater imens dupa explozie. Sunt…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- Vorbind la o conventie a bisericii protestante germane din Nurnberg, Scholz a spus ca a mai vorbit cu Putin prin telefon in trecut.”Intentionez sa o fac din nou in curand”, a spus el, adaugand ca ”nu este rezonabil sa fortezi Ucraina sa aprobe si sa accepte incursiunea facuta de Putin si ca anumite…

- O sursa guvernamentala a declarat cotidianului Times ca, dupa doua luni de construire a unui caz juridic, proscrierea grupului este „iminenta” și probabil ca va fi promulgata in cateva saptamani. Proscrierea ar transforma in infracțiune penala apartenența la Wagner, participarea la intalnirile sale,…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…