- Papa Francisc a dezvaluit ca ia in considerare posibilitatea de a vizita capitala Ucrainei, Kiev. Intrebat de un reporter daca ar lua in considerare o invitație din partea autoritaților politice și religioase ucrainene, acesta a spus „Da, este pe masa", conform Sky News. Fii la curent cu cele…

- Ministerul rus al apararii a declarat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra pe „eliberarea” completa a regiunii Donbass din estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- 90 de copii au fost uciși și peste 100 au fost raniți in Ucraina de la debutul invaziei ruse, la 24 februarie, a anunțat, luni, Parchetul general ucrainean, potrivit The Guardian. “Cel mai mare numar de victime se afla in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernigau, Sumi, Herson, Nikolaiev și Jitomir”,…

- Papa Francisc a cerut oamenilor din intreaga lume sa se gandeasca la ucrainenii aflați in adaposturile subterane pentru a se proteja impotriva bombardamentelor. Suveranul Pontif a mulțumit și Poloniei ajutorul oferit refugiaților din Ucraina, potrivit The Guardian. In Miercurea Cenușii, prima zi a Postului…

- Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei la Sfantul Scaun și i-a transmis ambasadorului Moscovei ingrijorarea cu privire la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a spus Vaticanul. Potrivit Reuters, este pentru prima data cand un papa merge la o ambasada in timpul unui conflict. Suveranul Pontif a…

- Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore, in timp ce Ucraina i-a acuzat pe rebeli ca au tras obuze, inclusiv unele care au lovit o gradinița și ar fi ranit doi civili, relateaza Reuters .…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Suveranul Pontif se declara ingrijorat de tensiunile de la granița Ucrainei și a facut duminica un apel la organizarea unei zile internaționale de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei, avertizand ca tensiunile amenința securitatea Europei și risca sa aiba consecințe…