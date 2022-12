Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de lacomie si foamea de putere este atat de mare incat unii vor „sa-si consume chiar si vecinii”, a spus papa Francisc, intr-o aluzie aparenta la razboiul din Ucraina si la alte conflicte, transmite Reuters. Francisc, care sarbatoreste al zecelea Craciun al pontificatului sau, a prezidat o slujba…

- Papa Francisc i-a numit pe cei slabi și saraci "principalele victime ale lacomiei umane". "Și de acest Craciun, o umanitate care cauta insațiabil banii, puterea și placerea nu face loc pentru cei mici, pentru mulți oameni nenascuți, saraci, uitați, așa cum a fost cu Isus. Ma gandesc mai ales la copiii…

- Printre bombardamente, intreruperi de curent și distrugerile provocate de armata rusa, ucrainenii incearca sa pastreze tradiția sarbatorilor de iarna. Presa ucraineana scrie cum iși vor petrece oamenii primul Craciun in vreme de razboi.Darurile pe care le așteapta ucrainenii de la Moș Craciun reflecta…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu…

- Locuitorii Kievului pastreaza magia Craciunului iluminand pomi de Craciun prin diverse trucuri, dupa intreruperi de electricitate in capitala si in regiuni ucrainene, dupa un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca in Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicleta de camera permite iluminarea…

- „Doresc sa multumesc in primul rand tuturor cetatenilor Romaniei pentru modul in care am reusit, impreuna, sa trecem anul acesta, un an incercat si un an cu provocari pe care atat prin dialog cat si prin consultare, la nivel institutional, la nivelul mediului asociativ, la nivelul dialogului deschis…

- Saptamana 24, ziua 168 de razboi: Cand criminalul de razboi are drept de veto… Saptamana 25, ziua 175 de razboi Cu fiecare an care trece, curtea si gradina de la Amnas parca devin mai mari. Evident, marimea lor reala nu se schimba, atata doar ca imbatranesc eu. Saptamana 28, ziua 190 de razboi Vreau…