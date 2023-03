Stiri pe aceeasi tema

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Trupele rusești au continuat atacurile asupra civililor din intreaga Ucraina, in ciuda presupusei incetari a focului de 36 de ore impuse de Kremlin cu ocazia Craciunului ortodox, relateaza The Guardian, citand guvernatori ucraineni. In ultimele 24 de ore au fost raportate atacuri in cel puțin șapte…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala ”Urbi et Orbi”, in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru. Suveranul Pontif a dat binecuvantarea apostolica ”Urbi et Orbi” de Craciun in fata multimii din piata, sub un soare radios. In timp ce…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza Reuters. „Este corect sa se anuleze avantajele pentru…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- O explozie s-a produs, marți, la gazoductul de export Urengoi – Pomari – Ujgorod, care pleaca din Rusia, din nord-vestul Siberiei, și trece prin Ucraina. In urma exploziei, trei persoane si-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita, au anunțat responsabili locali, citați de presa rusa. Responsabili…