- In cadrul primei sale vizite apostolice in Irlanda, prilejuita de cea de-a IX-a Intalnire Mondiala a Familiilor 2018, papa Francisc s-a intalnit sambata timp de o ora si jumatate cu opt victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului - preoti si persoane din cadrul

- Suveranul Pontif a aprobat modificarea Catehismului Catolic pentru a declara inadmisibila pedeapsa cu moartea și a declarat subliniind angajamentul Bisericii in a incuraja abolirea acesteia in intreaga lume. Introducerea interdicției in catehism ar putea fi viu criticata in țarile in care…