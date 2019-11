Stiri pe aceeasi tema

- Activistul conservator, Alexander Tschugguel, a postat o inregistrare video pe social media in care ar fi vazut prima data statuetele indigene atunci cand a calatorit la Roma la inceputul sinodului consacrat regiunii amazoniene. 'Am fost foarte suparat', a declarat el, afirmand ca expunerea…

- Sinodul Episcopilor pentru Amazon da unda verde posibilitatii de "a rândui preoti barbati potriviti si recunoscuti de comunitate, care sa aiba un diaconat permanent si care sa primeasca o pregatire adecvata pentru preotie, putând sa aiba familie legitima si stabila". Din acest…

- Episcopii din regiunea amazoniana au cerut sambata Papei Francisc sa aprobe acordarea preotiei barbatilor casatoriti si posibilitatea ca femeile sa fie numite diaconese, doua subiecte tabu pentru catolicii conservatori, potrivit Agerpres. Parinții sinodali au solicitat, de asemenea, denuntarea ”pacatului…

- Organizat in perioada 6-27 octombrie si dedicat problemelor de mediu, sociale si pastorale ale statelor strabatute de Amazon, sinodul a reunit la Vatican cardinali si peste 184 de episcopi, dintre care peste 60% provin din cele noua tari amazoniene ale Americii Latine. Papa Francisc a promis…

- Statuetele din lemn, reprezentand-o pe zeita incasa Pachamama (Mama Pamant), erau expuse intr-o biserica din apropiere de Piata Sfantul Petru, fapt care a atras nemultumirea a numerosi catolici conservatori ce le considerau o atrocitate pagana. Intr-un editorial publicat marti, purtatorul…

- Unii sfinti au capetele invaluite in halouri de lumina, altii au casti de protectie, iar angajatii de la Vatican care gestioneaza contul oficial de Twitter al papei Francisc in limba engleza au confundat cele doua categorii intr-un mesaj publicat duminica despre cinci noi sfinti canonizati in Piata…

- Crestinii au o "datorie morala" de a ajuta migrantii, refugiatii si alti oameni asupriti, a afirmat Papa Francisc, duminica, in cadrul unei slujbe speciale pe care a oficiat-o in Cetatea Vaticanului, relateaza DPA, citata de Agerpres. Mii de migranti s-au adunat in Piata Sf. Petru din Roma pentru a…

