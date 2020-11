Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc - care a facut mari eforturi diplomatice pentru a reinnoi un acord cu China in octombrie - a vorbit pentru prima data despre persecutia minoritatii musulmane uigure din nord-vestul Chinei, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES. "Ma gandesc deseori la popoarele persecutate: rohingya,…

- Serviciile secrete din Cehia afirma ca spionii ruși și chinezi au reprezentat anul trecut o amenințare presanta pentru securitatea și interesele esențiale ale țarii, potrivit unui raport oficial publicat marți și citat de AFP.În raportul sau anual, Serviciul de informații privind securitatea…

- Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA a avut o reacție de uimire in timpul ultimei dezbateri cu rivalul sau, atunci cand Donald Trump a spus ca iși asuma intreaba responsabilitate pentru criza COVID-19, pentru ca apoi sa arunce vina pe China. Joe Biden a spus in timpul dezbaterii ca…

- Sute de oameni au stat la coada la un spital din Yiwu, oraș in estul Chinei, pentru a primi o doza de vaccin experimental impotriva coronavirus, care inca nu a trecut prin toate testele. Voluntarii platesc echivalentul a 50 de euro pentru a fi vaccinați.

- Mari companii producatoare de autovehicule - Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz - dau in judecata guvernul SUA pentru taxele de import pe care le-a impus componentelor fabricate in China, relateaza BBC.

- Hong Kongul nu are o baza legala sa ceara extinderea unui drept particular asupra a 12 locuitori ai orasului arestati de China in timp ce incercau sa fuga cu barca si ei vor trebui sa se confrunte acolo cu legea, a declarat marti sefa executivului local, citata de Reuters. Cei 12 au fost…

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce un restaurant s-a prabusit in nordul Chinei. Alte 28 de persoane au fost ranite in urma incidentului. In restaurant se tinea o petrecere aniversara in momentul prabusirii, scrie Mediafax.Operatiunea de cautare si salvare a persoanelor prinse sub ruinele…