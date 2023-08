Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a efectuat sambata dimineata o scurta vizita, in fata a 200.000 de credinciosi, la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, in centrul Portugaliei, inainte de a reveni la Lisabona, unde urmeaza sa oficieze, in aceeasi zi, o slujba de veghe, in marja Zilei Mondiale a Tineretului…

- Papa Francisc a sosit la Lisabona miercuri (2 august) pentru a incepe o vizita de cinci zile in jurul Zilei Mondiale a Tineretului, o adunare globala a tinerilor catolici. A fost prima lui calatorie de cand a fost operat in iunie, potrivit Reuters. Papa Francisc a discutat cu președintele Portugaliei,…

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reuters. Fotografiile il infatiseaza pe papa Francisc…

- Recuperarea Papei Francisc dupa o interventie chirurgicala decurge bine, dar medicii l-au sfatuit sa nu ofere binecuvantarea de duminica de la balconul spitalului unde se afla internat, pentru a evita incordarea abdomenului, transmite Reuters. Sambata, la informarea reporterilor de la spitalul Gemelli,…

- Papa Francisc se simțea bine joi dimineața, 8 iunie, dupa prima noapte petrecuta in spitalul Gemelli din Roma, in urma intervenției chirurgicale la care a fost supus miercuri, 7 iunie, a transmis Vaticanul, citat de Reuters.„Noaptea a decurs bine, mai multe informatii vor urma la sfarsitul diminetii”,…