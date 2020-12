Stiri pe aceeasi tema

- „Știți care este diferența dintre un loc de parcare la mall sau in supermarket și un loc la ATI? Va spun eu. Nu exista”! Șocat de imaginile cu aglomerație la cumparaturi pentru Craciun, un medic...

- Papa Francisc a transmis duminica un mesaj de speranta si de rabdare inaintea venirii Craciunului si in contextul luptei globale cu pandemia de coronavirus, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Rostind rugaciunea Angelus in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru, suveranul pontif a…

- Chiar daca fizic se afla la distanța, ținand cont de faptul ca Alex Bodi este in arest, Daria Radionova le-a dat de ințeles admiratorilor ca gandul ii zboara permanent la celebrul afacerist. Iubita omului de afaceri a postat un mesaj surprinzator pe rețelele de socializare, mulți fiind de parere ca…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, transmite un mesaj de incurajare pentru familia medicului ars in incendiul din Piatra Neamț. Citeste si: VIDEO - Ludovic Orban recunoaște: 'La instalațiile interioare n-au fost facute verificari, iar la cele de oxigen ultima a fost facuta in martie 2020'„Aseara,…

- Bucurie mare in familia Mirelei Vaida! Alexandru, soțul vedetei, iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Iar cum un astfel de eveniment nu avea cum sa treaca fara sa nu fie sarbatorit, frumoasa prezentatoare de televiziune i-a transmis un mesaj partenerului ei, in direct!

- Dupa cazul unui șofer de TIR, coronasceptic, care a murit infectat cu COVID-19, un alt caz șocant tulbura Romania. Un jandarm din Sibiu care, in urma cu puțin timp contesta efectele acestui virus și avertismentele autoritațile, a murit infectat cu noul coronavirus. Sfarșitul sau tragic și rapid a indurerat…

- Muncipiul Sfantu Gheorghe a trecut, luni, de rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori, iar populatia a fost informata prin mesaj RO-Alert. Toate unitatile de invatamant trec in scenariul rosu, potrivit news.ro.Citește și:Monica Anisie a anunțat INCHIDEREA școlilor din Capitala - MASURILE…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a constata depasirea … Post-ul Mesaj transmis prin Ro-Alert. In alte 9 localitați a fost depașita rata de incidența de 15/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .