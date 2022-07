Papa Francisc a spus, în avionul care îl transportă în Canada, că are ‘„o mare dorinţă” de a vizita Kievul Papa Francisc a spus duminica ca isi doreste foarte mult sa viziteze Ucraina, ca parte din eforturilor sale de a incerca sa opreasca razboiul inceput in urma cu cinci luni si pe care l-a denuntat in mod repetat, informeaza Reuters. ”Am o mare dorinta de a merge la Kiev”, a raspuns papa Francisc la o intrebare referitoare la o posibila viitoare calatorie in Ucraina. Declaratia a fost facuta jurnalistilor care il insotesc in avionul papal in calatoria de la Roma inspre Canada. Niciun alt papa nu a mai vizitat Moscova, iar suveranul pontif a condamnat in repetate randuri invazia Rusiei asupra Ucrainei:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

