- Papa Francisc a declarat duminica ca spera sa viziteze Ucraina, in cadrul eforturilor sale de a incerca sa puna capat unui razboi care dureaza de cinci luni si pe care l-a denuntat in mod repetat.

- Calatoria pe care papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un "pelerinaj de pocainta", a declarat duminica suveranul pontif, care si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la "vindecarea raului" comis impotriva indigenilor de catre preotii si calugaritele Bisericii Romano-Catolice…

- Papa Francisc a facut un apel catre comunitatea internaționala pentru a depune eforturi pentru a pune capat razboiului din Ucraina, asigurandu-și apropierea de ucrainenii care sufera zilnic atacuri cu rachete, relateaza Vatican News . Papa Francisc a transmis acest mesaj dupa ce a recitat rugaciunea…

- Papa Francisc a dezmintit informatiile potrivit carora intentioneaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca urmeaza sa mearga luna acesta in vizita in Canada si spera sa poata merge la Moscova si Kiev cat mai curand posibil dupa aceea, a relatat ieri Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un…

- Papa Francisc a exprimat sambata „un mare regret” ca nu a putut efectua voiajul apostolic in Republica Democratica Congo si in Sudanul de Sud, care ar fi trebuit sa inceapa chiar in aceasta zi, amanat insa in iunie sine die din cauza durerilor la genunchi cu care se confrunta suveranul pontif, informeaza…

- Papa Francisc va vizita Canada intre 24 si 30 iulie, unde este asteptat sa isi reinnoiasca scuzele istorice pentru abuzurile comise timp de decenii in internatele pentru indigeni administrate de Biserica Catolica, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc a spus marti ca "nu intamplator razboiul revine in Europa, intr-un moment in care generatia care l-a trait in secolul trecut dispare", in mesajul pentru ziua pe care Biserica Catolica o dedica bunicilor si persoanelor in varsta.

