Papa Francisc a sărbătorit împlinirea a 87 de ani, împreună cu un grup de copii suferinzi Papa Francisc a sarbatorit duminica, 17 decembrie, a 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de copii de la clinica pediatrica Santa Marta, patronata de Sfantul Scaun, care sprijina mamele și copii aflați in dificultate. Copiii au cantat pentru suveranul pontif și l-au ajutat sa stinga singura lumanare așezata pe un tort alb. Toți i-au urat papei Francisc ”Buon Compleanno”, ”La mulți ani” in limba italiana, și i-au oferit un buchet de floarea soarelui. De la prima aniversare la Vatican, in 2013, anul cand a fost declarat Papa, acest eveniment consta in intalnirea cu un grup de copii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

