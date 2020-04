Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a oficiat, duminica, Sfanta Liturghie de Paste, la Altarul Catedrei din Bazilica Sfantul Petru, in absenta credinciosilor. Suveranul pontif a transmis un mesaj liderilor politici, indemnand la solidaritate. Peste doua miliarde de catolici si protestanti din intreaga lume sarbatoresc duminica…

- Daca altadata, cu ocazia Pastelui catolic, creștinii luau drumul lacasurilor de cult, sambata noaptea și duminica in jurul bisericilor din Gherla a fost liniste deplina. Procesiunile, care nu au fost intrerupte nici macar in timpul razboiului, nu au mai avut loc. Oamenii au respectat hotararile autoritatilor,…

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a Crestinatatii, iar, in conditiile de pandemie celebrarile vor fi oficiate in biserici de preoti fata participarea credinciosilor. Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba…

- Papa Francisc a indemnat lumea sa „nu se cedeze in fata fricii” si s-a concentrat pe un „mesaj al sperantei”, in timpul slujbei din ajunul Pastelui catolic, desfașurata in Bazilica Sfantul Petru goala, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Reuters.La slujba, care are loc in mod normal…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, un mesaj credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, care sarbatoresc Pastele, duminica, dar si credinciosilor ortodocsi, cu ocazia sarbatorii Floriilor. https://youtu.be/1BTisX7r4Mg"Credinciosilor romano-catolici, reformati,…

- Toate celebrarile liturgice ale Saptamanii Sfinte la Vatican se vor desfașura in bazilica Sfantul Petru și vor fi transmise in direct pe canalul YouTube Vaticannews. Pentru credincioșii catolici este o Saptamana Sfanta neobișnuita, dar cu speranța. “Este un moment greu, pentru mulți chiar foarte greu.…