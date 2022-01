Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Papei Francisc de Anul Nou: „Violentele asupra femeilor il insulta pe Dumnezeu” Mesajul Papei Francisc de Anul Nou: „Violentele asupra femeilor il insulta pe Dumnezeu” Papa Francisc s-a folosit sambata de mesajul sau de Anul Nou pentru a trage un semnal de alarma si pentru a cere stoparea violentelor…

- Papa Francisc a încurajat vineri societatile sa actioneze în mod responsabil în loc de „fiecare pentru el însusi”, pentru a depasi pandemia de coronavirus care dureaza de doi ani, si a invitat la speranta, în timpul ultimei sale omilii din acest an la Vatican.Sfânta…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Papa Francisc a oficiat ieri seara tradiționala slujba din ajunul Craciunului, in Bazilica Sfantul Petru de la Vatican. Pentru al doilea an consecutiv, liturghia a avut loc in pandemie, iar numarul credincioșilor care au participat