Papa Francisc a refuzat o întrevedere cu secretarul de stat american Mike Pompeo Papa Francisc a refuzat o întâlnire cu secretarul de stat american Mike Pompeo saptamâna aceasta deoarece liderul catolic nu vrea sa fie folosit politic în cadrul campaniei electorale din Statele Unite, a declarat miercuri un înalt oficial al Vaticanului citat de Politico.



Înaintea unei întâlniri programate saptamâna aceasta cu miniștrii italieni secretarul de stat american a fost extrem de critic cu privire la planul Sfântului Scaun de a reînnoi un acord bilateral cu China.



Washingtonul s-a alaturat tot mai multor…

Sursa articol: hotnews.ro

