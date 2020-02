Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc nu va merge joi la bazilica Sfantul Ioan din Lateran, din Roma, pentru a oficia liturghia penitentei alaturi de responsabilii religiosi din capitala, din cauza "unei indispozitii usoare", au informat surse de la Vatican citate de EFE, potrivit Agerpres.Totusi, papa a mentinut…

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri apropierea fata de persoanele contagiate cu noul coronavirus din întreaga lume, precum si fata de personalul medical care îi îngrijeste si de angajatii serviciilor de protectie civila, relateaza AFP. "Vreau sa-mi exprim…

- In timpul unui intalniri cu episcopii din țarile Bazinului Mediteranean, Papa Francisc a deschis acest subiect și a dezaprobat decizia lui Donald Tump. „Regiunea mediteraneana este, in prezent, amenintata de focare de instabilitate si conflict, ambele in Orientul Mijlociu si tari din nordul Africii,…

- Michel Barier, negociatorul-șef UE cu Marea Britanie, anunța ca partea europeana nu face compromisuri, iar o ruptura totala nu este exclusa. Deși Boris Johnson le „vinde” britanicilor ieșirea din UE ca o mare victorie, poziția Londrei s-a șubrezit mult in ce privește negocierea unui nou acord comercial.…

- Papa Francisc a parut vizibil deranjat de incident, informeaza sursa citata. O inregistrare a episodului a aparut pe Twitter. Femeia, care facea parte dintr-un grup de pelerini sosiți la Vatican, iși face semnul crucii in vreme ce suveranul pontif se apropie de ea. Dupa ce a dat mana cu mai…

- Suveranul Pontif i-a primit pe Muscat si pe familia acestuia sambata dimineata, a anuntat Vaticanul. Audienta a fost mult mai discrete decat cele obisnuite cu sefii de guvern. Jurnalistii nu au avut acces la evenimentul care a fost programat in urma cu cateva luni. Duminica trecuta, Joseph Muscat, suspectat…

- PapaFrancisc a spus public ca cei mai in varsta pot invața de latineri sa protejeze mediul inconjurator. Suveranul Pontif aparticipat sambata la o audiența cu elevii prezenți la la ointalnire mondiala asupra ecologiei.„Si noi adultii putem invata de la copiii care, in tot ceea ce priveste protectia…