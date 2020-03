Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat ca nu comenteaza imediat asupra acestei informatii. „Din pacate, o raceala ma obliga sa nu particip in acest an la reculegerea de Postul Pastelui. Imi voi continua reculegerea aici", declarase papa Francisc. Liderul romano-catolic, in varsta…

- Un purtator de cuvant a spus ca Francisc isi va continua activitatile, insa a preferat sa ramana in Vatican decat sa calatoreasca prin oraș. Nu s-a spus nimic despre natura bolii sale, dar Papa a fost vazut ca tușea și iși sufla nasul in timpul Liturghiei de miercuri. Totul s-a intamplat…

- Fostul vicepremier Gratiela Gavrilescu, inscrisa recent in Forta Nationala, a transmis duminica, pe contul ei de Facebook, ca este nevoie ca presedintele Klaus Iohannis sa convoace de urgenta o sedinta CSAT pe tema coronavirusului.„Domnule președinte Iohannis, fiți președintele TUTUROR ROMANILOR!…

- Andrei Caramitru, membru USR, a afirmat ca regreta faptul ca a facut campanie pe Facebook pentru Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrie Mediafax.„Îmi cer scuze oficial ca am facut campanie pe Facebook pentru Iohannis în turul 2. Îmi…

- Vicepremierul Raluca Turcan a vorbit, sambata, despre existenta unui context politic extrem de favorabil PNL, care trebuie utilizat pentru a obtine cat mai multe primarii, dar si o majoritate confortabila in Parlament, la alegerile din acest an. "Un asemenea context politic nu vom mai avea…

- Despre Liviu Dragnea, Tomac spune ca este primul la categoria "pacalici al politicii”, fiind "cel care nu voia sa plece ca prostul din politica, dar a plecat cu duba". "Omul politic al anului 2019 este, si nu exagerez cu nimic, Presedintele Traian Basescu. Pentru ca a reusit sa introduca in Rezolutia…

- Iohannis ramane, pentru a doua oara, fara purtator de cuvant. Purtatorul de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, și-a dat demisia, demisie pe care o confirma chiar ea pe Facebook. Iata textul fostei ziariste care cațiva ani a fost purtatorul de vorbe la Cotroceni: „Este adevarat.…

- Președintele PSD Neamț, Ionel Arsene, a anunțat pe contul sau de Facebook ca, in urma presiunilor publice facute de el și de foarte mulți romani, Klaus Iohannis nu i-a mai retras decorația lui Gica Popescu. Liberalii il acuza pe Arsene ca incearca „sa caștige simpatie”, lansand „un zvon fals”.Președintele…