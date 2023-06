Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc se descurca „bine”, este alert și bine dispus dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la abdomen, a declarat miercuri (7 iunie) medicul care l-a operat, potrivit Reuters. Chirurgul Sergio Alfieri a spus ca papei i-ar trebui cam „5-7 zile” pentru a se recupera și a adaugat ca Suveranul…

- Papa Francisc a suferit miercuri o interventie chirurgicala care a durat trei ore si s-a desfasurat fara complicatii, a precizat Vaticanul intr-un comunicat, potrivit Reuters si DPA. ''Operatia s-a incheiata: s-a desfasurat fara complicatii si a durat trei ore'', se mai spune in scurtul comunicat de…

- Papa Francisc a suferit miercuri o intervenție chirurgicala de trei ore intr-un spital din Roma pentru a repara o hernie cauzata cel mai probabil de cicatrici de la o operație din 2021, a anunțat miercuri seara Vaticanul care a subliniat ca procedura s-a desfașurat fara complicații, relateaza Reuters.Suvernaul…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi operat la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anunțat Vaticanul intr-un comunicat, potrivit Reuters. Sfantul Scaun a spus ca echipa medicala a Papei a decis in ultimele zile ca este necesara o intervenție chirurgicala. Se așteapta…

- Papa Francisc, 86 de ani, s-a prezentat, marți 6 iunie, la Clinica Gemelli din Roma, relateaza agenția italiana de presa ANSA. Suveranul a intrat in spital in jurul orei locale 10.40. „pentru un control”.Pontiful a zabovit un ceas la CEMI, Centrul de Medicina a Imbatranirii din cadrul policlinicii universitare. …

- Aproape 50.000 de catolici din lumea intreaga au asistat la slujba de Paste din Piata San Pietro. Ritualul a fost condus de Papa Francisc, una dintre puținele ocazii in care Suveranul Pontif a participat zilele acestea la ceremonii in aer liber.

- Papa Francisc a avut o noapte liniștita in spital, a declarat joi o sursa a Vaticanului, la o zi dupa ce pontiful in varsta de 86 de ani a fost internat in spital cu o infecție respiratorie. Suveranul Pontif, in varsta de 86 de ani, s-a plans de dificultați respiratorii in ultimele zile. Testele au…

- Mai multe imagini care il infațișeaza pe Papa Francisc au starnit controverse in mediul online, dupa ce Suveranul Pontif apare fara straiele bisericești, intr-o geaca de lux extravaganta, semnata de celebra casa de moda Balenciaga, cunoscuta pentru stilul futurist.