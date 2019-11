Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a oficiat, duminica, slujba de Ziua Mondiala a Saracilor, papa Francisc a oferit pranzul la Vatican pentru 1.500 de persoane cu probleme financiare. ”Va mulțumesc ca sunteți aici”: cu aceste cuvinte, papa Francisc a intampinat pe invitații sai, in aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului,…

- Meniul servit tuturor persoanelor prezente in aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului, inclusiv suveranului pontif, a constat in lasagna, pui in sos de ciuperci, cartofi, dulciuri, fructe si cafea. Initiativa este prilejuita de a treia editie a Zilei Mondiala a Oamenilor Saraci, pe care Biserica…

- Papa Francisc a gazduit 1.500 de persoane fara adapost si nevoiase la masa de pranz de duminica, in contextul Zilei Mondiale a Oamenilor Saraci celebrata de Biserica Catolica, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Meniul servit tuturor persoanelor prezente in aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului,…

- Considerata Maica Tereza a brazilienilor, Irma Doce este prima femeie nascuta in Brazilia care este declarata sfanta si una dintre persoanele religioase cele mai populare din tara pentru activitatea sociala desfasurata in timpul vietii in favoarea celor saraci si nevoiasi, scrie Agerpres. Mii…

- Papa Francisc a intrunit duminica la Vatican o intalnire care va dura 3 saptamani si in cadrul careia se poate clarifica daca anumiti barbati casatoriti pot deveni preoti catolici, relateaza CNN.

- Papa Francisc și-a cerut scuze pentru intarzierea la slujba de duminica din Piața Sfantul Petru de la Vatican, explicand credincioșilor ca a ramas blocat in lift, arata BBC, citat de Mediafax.

- Papa Francisc a ajuns cu intarziere la slujba saptamanala pe care o oficiaza in piata Sfantul Petru din Roma in fiecare duminica, intrucat a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor din Vatican, din care a fost salvat in cele din urma de echipele locale de pompieri. "Trebuie sa va cer iertare",…

- Suveranul Pontif a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor, la Vatican. Papa Franisc a fost salvat de pompierii de la Vatican. Din cauza incidentului, Papa Francisc a ajuns cu intarzirere la slujba saptamanala pe care oficiaza in Piața Sfantul Petru din Roma, in fiecare duminica. "Trebuie…