- Versiunea din 1992 a catehismului Bisericii Catolice din Biserica Catolica nu excludea explicit pedeapsa capitala in cazuri extreme. "Biserica invata, in lumina Evangheliei, ca pedeapsa cu moartea este o masura inumana care raneste demnitatea personala si se angajeaza de maniera determinata, in vederea…

- Papa Francisc a aprobat modificarea Catehismului Catolic pentru a declara "inadmisibila" pedeapsa cu moartea, subliniind angajamentul Bisericii de a incuraja abolirea acesteia in intreaga lume, a informat joi Sfantul Scaun citat de EFE, potrivit Agerpres. Luis Ladaria Ferrer, prefectul Congregatiei…

