Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a vizitat pe copiii ucraineni aflați intr-un spital din Roma. Este vorba despre copiii care au fugit din Ucraina dupa inceperea razboiului, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 19 copii refugiați din Ucraina care sunt internați la Spitalul de Copii Bambino Gesu din Roma au fost vizitați sambata dupa-amiaza de Papa Francisc. Cei mici primesc tratament pentru boli precum cancer sau afecțiuni neurologice, potrivit CNN. Copiii internați au fugit din Ucraina in primele zile de…

- De mai bine de o saptamana, Vama Isaccea a devenit un furnicar. Zilnic sute de persoane din Ucraina trec frontiera in Romania in incercarea de a scapa de razboiul din tara lor. Femei cu copii in brate fug din calea razboiului fara sa aiba o tinta precisa, decat aceea de a si vedea copiii linistiti.…

- VIDEO| IMAGINI EMOȚIONANTE in tabara de refugiați ucraineni de la Siret: Aniversarea unei fetițe de 7 ani, sarbatorita cu tort și cadouri VIDEO| IMAGINI EMOȚIONANTE in tabara de refugiați ucraineni de la Siret: Aniversarea unei fetițe de 7 ani, sarbatorita cu tort și cadouri In cursul zilei de joi,…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- In a doua zi a invaziei rusești din Ucraina, mai multe explozii au fost raportate vineri dimineața in capitala Kiev. La mai puțin de 24 de ore de la startul atacului, peste 100 de persoane au murit și peste 300 au fost ranite, potrivit unui bilanț al președinției ucrainiene, scrie romania.europalibera.org.…

- Imagini dramatice surprinse in Kiev, odata cu declansarea sirenelor. In timp ce cei mai multi locuitori ai capitalei incearca sa iasa din oras, alții au format cozi la magazine, farmacii și banci.

- Norvegia a cucerit medalia de aur in ștafeta masculina a probei de biatlon de la Jocurile Olimpice de iarna. Echipa Comitetului Olimpic al Rusiei a condus pana in ultimii kilometri și s-a mulțumit cu „bronzul”. Norvegia era considerata mare favorita inaintea ștafetei masculine. Prestația dezastruoasa…