- Papa Francisc a facut vineri un pas decisiv pentru a face mai credibil tribunalul penal al Vaticanului. Conform unui ordin al suveranului pontif, episcopii si cardinalii, pana in prezent ultra-protejati, pot fi de-acum convocati si condamnati.

- Papa Francisc a facut vineri un pas decisiv pentru a face mai credibil tribunalul penal al Statului Cetatii Vaticanului: episcopii si cardinalii - pana in prezent ultra-protejati - pot fi de acum convocati si condamnati, relateaza AFP. Aceasta mini-revolutie a sistemului de justitie penala…

- Vaticanul a anuntat miercuri ca papa Francisc a emis un decret ce prevede reduceri proportionale incepand cu data de 1 aprilie.Un purtator de cuvant a declarat ca angajatii de rang inferior nu vor fi afectati de aceste reduceri salariale.Papa Francisc a insistat deseori ca nu vrea sa dispuna concedieri.Cardinalii…

- Papa Francisc a incheiat o vizita istorica in Irak si a parasit orasul Bagdad la bordul unui avion, luni, dupa ce a vizitat mai multe orase irakiene afectate de conflicte armate, s-a intalnit cu lideri religiosi musulmani si crestini si a propovaduit pacea si coexistenta in fata razboiului, informeaza…

- Papa Francisc și-a inceput, vineri, vizita in Irak, o țara devastata de razboi, corupție și conflicte cu substrat etnic și religios, relateaza presa internaționala. Este prima vizita externa pe care Suveranul Pontif o efectueaza de la inceputul pandemiei de coronavirus.