- Papa Francisc a declarat miercuri ca razboiul din Ucraina a aratat ca omenirea trebuie sa renunte la instinctul ei ciudat de „autodistrugere” si ca achizitiile suplimentare de arme nu reprezinta o solutie finala pentru niciun conflict, relateaza Reuters.

- ”Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca mine, multa lume este nelinistita si ingrijorata”, a declarat Suveranul Pontif la finalul audentei sale generale saptamanale,…

- Marcand sfarșitul Saptamanii de Rugaciune pentru Unitatea Creștinilor, Papa Francisc a declarat marți ca Dumnezeu dorește ca creștinii sa aiba incredere unii in alții, „in ciuda greșelilor trecutului și a ranilor noastre reciproce”. Pontiful a ținut predica pe 25 ianuarie, in Bazilica San Paolo fuori…

- Apelul Papei Francisc pentru evitarea razboiului in Ucraina: „Va rog, fara razboi! Omenirea merita pace” Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea…

