- Vaticanul nu are in vedere solicitarea pasaportului sanitar, cerut in multe tari inclusiv de Italia pentru accesul la evenimentele din spatiile inchise, sutelor de credinciosi care participa miercuri la audienta generala cu papa Francisc in Aula Paul al VI-lea, dar il va cere celor care vor sa viziteze…

- Papa Francisc urmeaza in continuare tratamentul prescris si programul de reabilitare dupa interventia chirurgicala intestinala prin care a trecut in urma cu zece zile si va parasi spitalul cat mai curand posibil, a anuntat Vaticanul marti, informeaza Reuters.

- Papa Francisc va rosti duminica traditionala rugaciune „Angelus” din camera sa de spital, acolo unde este internat dupa intervenția chirurgicala pe care a suferit-o recent. Papa rostea in mod tradițional aceasta rugaciune de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru. Suveranul pontif,…

- Seful serviciului de informatii sud-coreean a declarat ca lucreaza la o posibila vizita a Papei Francisc in Coreea de Nord, informeaza o agentie de stiri catolica asociata cu Vaticanul, potrivit Reuters.

- Papa Francisc este conștient, respira fara asistența și are o stare generala buna dupa operația suferita duminica, prin care i-a fost indepartata o parte a colonului, a anunțat Vaticanul. Suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, va ramane in spital timp de șapte zile, sub supravegherea medicilor, relateaza…

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru o "operatie programata" la colon, a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Bruni a afirmat ca suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara…

- La audiența generala de miercuri, 16 iunie 2021, papa Francisc a prezentat ultima cateheza despre importanța rugaciunii in viața creștina. Intalnirea saptamanala cu romanii și pelerinii s-a desfașurat in curtea interioara ”Sf. Damasus” din Cetatea Vaticanului și a avut ca tema ”Rugaciunea sacerdotala…

- Rugaciunea fața in fața cu distragerea atenției, ariditatea și lancezeala spirituala. La cateheza audienței generale de miercuri, 19 mai 2021, papa Francisc a continuat seria catehezelor despre rugaciune și a adus in atenție pericolele care ii amenința frumusețea și eficacitatea. Audiența s-a desfașurat…