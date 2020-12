Papa Francisc a implinit 84 de ani. Cum își va petrece ziua suveranul pontif ​Papa Francisc a împlinit joi 84 de ani, aceasta fiind a opta sa aniversare de când a fost ales papa și una marcata de pandemia de COVID-19.



Deși agenda oficiala a Vaticanului nu arata joi evenimente deosebite pentru suveranul pontif, cel mai probabil acesta va celebra muncind ca în anii anteriori și urmând programul sau obișnuit de întâlniri.



Anul trecut papa Francisc a primit mii de emailuri, mesaje pe rețelele sociale și scrisori de felicitare de la cetațeni și lideri religioși dar și de la papa emerit Benedict al XVI-lea.



