- Papa Francisc a suferit miercuri o intervenție chirurgicala de trei ore intr-un spital din Roma pentru a repara o hernie cauzata cel mai probabil de cicatrici de la o operație din 2021, a anunțat miercuri seara Vaticanul care a subliniat ca procedura s-a desfașurat fara complicații, relateaza Reuters.Suvernaul…

- Papa Francisc a avut o serie de discuții, in plan internațional, cu privire la razboiul din Ucraina, in scopul de a se obține incetarea razboiului. Suveranul Pontif a precizat in fața jurnaliștilor ca Vaticanul se implica intr-o acțiune de mediere. Papa a facut aceasta dezvaluire imediat dupa finalizarea…

- Francisc a coborat din mașina pentru a-i saluta pe credincioșii care s-au strans in numar mare in fața spitalului Gemelli din Roma, inainte sa plece spre Vatican. El a fost diagnosticat cu bronșita, insa a raspuns bine la tratamentul cu antibiotice, au transmis medicii.In timp ce se afla la spital,…

- Papa Francisc a declarat sambata, 11 martie, ca este dispus sa viziteze Ucraina, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat Suveranul Pontif, intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…