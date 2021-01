Papa Francisc a fost vaccinat anti coronavirus la Vatican, spun surse apropiate

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, care are 84 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid miercuri, in prima zi a campaniei de vaccinare organizata de Vatican, conform unor jurnaliști apropiați de suveranul pontif, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Papa ar fi fost vaccinat miercuri, la intrarea in sala de audiențe Paul…

- Presedintele clubului Lazio Roma, Claudio Lotito, si capitanul Ciro Immobile au fost primiti in audienta privata la Vatican de Papa Francisc. “Un gest de mare atentie si sensibilitate din partea Suveranului Pontif, care a dorit sa transmita urari de bine echipei si familiei Lazio la implinirea…

- Anul acesta Slujba de Craciun de la Vatican se adapteaza condițiilor impuse de pandemia de coronavirus. Pentru a respecta normele in vigoare s-a luat decizia ca Slujba de Craciun de la Vatican sa fie mutata la ora 19.30. Slujba se va incheia in jurul orei 22.00, astfel ca cetațenii vor avea suficient…

- Papa Francisc a aparut marți pentru prima data la slujba purtând masca de protecție. El s-a rugat în cadrul Întâlnirii pentru pace între religii pentru victimele razboaielor și pandemiei, relateaza Mediafax.Cu masca alba, asemeni vesmintelor papale. Asa a aparut marti…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la Spitalul Clujana din Cluj-Napoca, unde cinci medici și șapte asistente au fost confirmați cu noul coronavirus, a informat luni Prefectura Cluj, potrivit Agerpres.Sunt 12 angajați din randul personalului medical pozitivi, 5 medici și 7 asistente.…