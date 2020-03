Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, care si-a anulat, pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice, participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru coronavirus, a raportat…

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat ca nu comenteaza imediat asupra acestei informatii. „Din pacate, o raceala ma obliga sa nu particip in acest an la reculegerea de Postul Pastelui. Imi voi continua reculegerea aici", declarase papa Francisc. Liderul romano-catolic, in varsta…

- Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete, nu si-a anulat nicioata atat de multe audiente oficiale sau evenimente in cei sapte ani de cand a fost numit. Biroul de presa al Vaticanului a transmis ca el isi continua munca din resedinta Santa Marta din…

- Papa Francisc si-a anulat, pentru a treia zi consecutiv, angajamentele oficiale. Cei care l-au vazut in public, miercuri, sustin ca Papa Francisc tușea și iși sufla nasul, existand temerea ca Suveranul Pontif sa fi contractat coronavirusu....

- Incidentul a avut loc in Ajunul Noului An, in Piața Sfantului Petru, unde Papa Francisc a mers pentru a-i saluta pe credincioși. O femeie aflata in mulțime l-a apucat de mana pe Suveranul Pontif si l-a tras spre ea, scrie New York Post.Papa Francisc a fost surprins de gestul femeii și a reacționat,…