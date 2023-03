Papa Francisc a fost spitalizat miercuri din cauza unei infecții respiratorii, dupa ce a avut dificultați de respirație in ultimele zile, și va ramane internat in spitalul din Roma pentru mai multe zile de tratament, a anunțat Vaticanul. Papa, in varsta de 86 de ani, caruia i-a fost extirpat o parte dintr-un plaman in tinerețe, nu sufera de COVID-19, a declarat purtatorul de cuvant Matteo Bruni, intr-o declarație facuta miercuri tarziu. Spitalizarea a fost prima de cand Francisc a petrecut 10 zile la spitalul Gemelli, in iulie 2021, pentru a i se indeparta 33 de centimetri din colon. Aceasta a…