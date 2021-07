Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost externat in cursul diminetii de miercuri din spitalul din Roma unde se afla in convalescenta dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la colon pe 4 iulie, a constat un fotograf al Agentiei France Press. Suveranul pontif argentinian in varsta de 84 de ani a parasit intr-un automobil…

- Papa Francisc a fost externat miercuri din spitalul din Roma unde a fost operat în urma cu 11 zile, anunța presa italiana citata de Reuters și Associated Press.Fotografii strânși în jurul spitalului Gemelli au vazut doua mașini escortate de echipele de securitate ale Vaticanului…

- Papa Francisc a fost externat in cursul diminetii de miercuri din spitalul din Roma unde se afla in convalescenta dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la colon pe 4 iulie, a constat un fotograf al Agentiei France Press. Suveranul pontif argentinian in varsta de 84 de ani a parasit…

- Papa Francisc iși continua tratamentul și reabilitarea planificata dupa intervenția chirurgicala in urma careia i s-a indepartat o parte din colon și va parasi spitalul cat mai curand posibil, a anunțat Vaticanul marți, 13 iulie, relateaza agenția Reuters . Buletinul medical zilnic al Vaticanului a…

- Papa Francisc isi continua recuperarea, dupa ce a fost supus unei operatii la colon duminica trecuta, iar ultimele analize de sange sunt "satisfacatoare", a confirmat sambata Sfantul Scaun citat de EFE. Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a informat ca ziua de vineri "a fost…

- Papa Francisc a fost operat duminica la colon și ar trebui sa ramana internat "aproximativ o saptamana, daca nu apar complicatii", a anuntat, dupa intervenția medicala, Biroul de presa de la Vatican.

- ​Papa Francisc, în vârsta de 84 de ani, a fost supus duminica, la Roma, unei interventii chirurgicale ''programate'' pentru o inflamatie a colonului, relateaza AFP citata de Agerpres. Papa a fost internat la spitalul A. Gemelli din capitala Italiei, unde a suferit…

- Denis Alibec a trecut prin momente grele de curand, cand a fost operat de urgența din cauza unei fracturi la genunchi, pentru ca mai apoi sa fie alergat de hoți chiar in Barcelona, unde se afla pentru intervenția chirurgicala. Sportivul a ajuns acasa insa, și pare mai bine ca niciodata, iar imaginile…