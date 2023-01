Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Valcea vine cu o explicație halucinanta pentru surparea drumului care duce catre Manastirea Frasinei: “Nu ne putem pune cu Dumnezeu!”. Drumul judetean 658 din judetul Valcea, care duce catre manastirea Frasinei a fost afectat de o alunecare de teren. Pe acel tronson…

- Ce este legamantul inaintea Domnului? Legamantul este fagaduinta pe care cineva o da lui Dumnezeu din recunostinta sau pentru un pacat. Cand face legamant inaintea lui Dumnezeu, fie pentru sine, fie pentru altul, fie pentru vreun pacat, fie din recunostinta, omul trebuie sa se pazeasca a nu intrece…

- Slujba de inmormantare a lui Benedict al XVI-lea, oficiata de Papa Francisc, intr-o premiera istorica la Vatican. Aproape 200.000 de persoane i-au adus un omagiu fostului Papa Benedict al XVI-lea in ultimele trei zile, informeaza Vaticanul. Slujba de inmormantare va avea loc astazi, 5 ianuarie. Spatiul…

- CUVANT ȘI INDEMN DUHOVNICESC DE ANUL NOU – PARINTELE CALISTRAT ROSTIT LA MIEZUL NOPȚII, LA CUMPANA DINTRE ANI, DUPA RUGACIUNILE DE DEZLEGARE ȘI DE SANATATE, LA ORA 12.00, LA TRECEREA IN NOUL AN – 2023. Iubiți credincioși, Dumnezeu sa va binecuvinteze, masa, casa, pruncii, holdele și dobitoacele cu…

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala ”Urbi et Orbi”, in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru. Suveranul Pontif a dat binecuvantarea apostolica ”Urbi et Orbi” de Craciun in fata multimii din piata, sub un soare radios. In timp ce…

- Papa Francisc a dezvaluit, sambata, cand a implinit 86 de ani, ca dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie ce va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale. Intr-un interviu pentru ABC, suveranul a anunțat…

- Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, nascandu-se din parinți simpli, era și el smerit cu inima și bun cu viața. In copilaria sa a fost pastor de oi și, crescand, s-a impartașit nunții celei legiuite și s-a facut tata de copii. El viețuia cu cinste și cu placere de Dumnezeu, urmand…