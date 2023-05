La intoarcerea de la Budapesta, Papa Francisc și a reafirmat susținerea drepturilor migranților, speranța intr-un viitor plin de leagane, nu de morminte, precum și dorința de a continua calatoriile pastorale, chiar daca a suferit o pneumonie acuta. ”Am simțit o durere puternica la finalul audienței din 29 martie, dar am fost conștient” , le-a spus suveranul pontif ziariștilor, care l-au insoțit in vizita la Budapesta. ”Am avut o febra foarte mare și (…) medicii m-au spitalizat imediat” , a mai spus suveranul pontif, precizind ca a avut ”o pneumonie acuta și puternica, in partea de jos a plamanului”.…