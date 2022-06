Papa Francisc a deplâns ­faptul că mulţi tineri „nu au curajul să se căsătorească“ Papa Francisc a deplans faptul ca „atat de multi tineri nu au curajul sa se casatoreasca” si i-a indemnat sa se grabeasca sa faca acest pas, a relatat duminica dpa, preluata de Agerpres. Suveranul pontif a declarat ca multe mame ii cer sa vorbeasca cu fiii lor care, de exemplu, la varsta de 37 de ani nu sunt inca casatoriti. El a spus ca a sfatuit-o in gluma pe una din ele sa „nu ii mai calce camasile si sa inceapa sa-i trimita o parte din ele pentru a-l determina sa paraseasca cuibul”. Tinerii nu ar trebui sa alerge la „mama” atunci cand au probleme, ci sa priveasca spre viitor, a declarat papa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

