Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spus, duminica, in discursul sau de Vatican ca razboiul din Ucraina este „un masacru fara sens” și a cerut liderilor sa opreasca acest „razboi dezgustator”, potrivit BBC. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a spus suveranul pontif in fata a mii de persoane…

- UPDATE 6 Papa Francisc a facut apel la incetarea ostilitaților din Ucraina in timpul slujbei sale saptamanale de duminica. „Pentru numele lui Dumnezeu, va cer, opriți acest masacru”, a spus el. „Dumnezeu este doar Dumnezeul pacii, nu al razboiului, iar cei care susțin violența ii profaneaza numele”.…

- Papa Francisc a cerut duminica crearea unor coridoare umanitare pentru a ajuta refugiații sa iasa din Ucraina și a spus ca cei care fac razboi nu ar trebui sa se amageasca crezand ca Dumnezeu este de partea lor, transmite Reuters. In timp ce unii dintre cei carora li se adresa, aflați in Piața Sfantul…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. „In legatura cu apelurile liderilor din Republica Populara Lugansk si din Republica…

- Papa Francisc a facut un apel catre liderii politici, duminica, pentru a face eforturile necesare ca sa fie pace in Ucraina. "Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare. Le incredintez mijlocirii Sfintei Fecioare Maria si constiintei liderilor politici, astfel incat sa se faca toate eforturile…

- Papa Francisc a condus duminica, in fata multimii adunate in Piata Sfantul Petru, o rugaciune in tacere pentru Ucraina, facand apel la constiinta politicienilor sa caute pacea. „Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare”, a declarat Papa Francisc, care a facut multe apeluri pentru pace in Ucraina.…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…