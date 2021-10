Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a indemnat pe catolici sa se concentreze asupra victimelor abuzurilor comise de membri ai clerului pentru ca acestea sa nu se mai repete si sa-si faca mai putine griji cu privire la reputatia Bisericii Catolice, transmite duminica DPA, citat de agerpres. "Doar privind in fata adevarul…

- La nivelul comunei Solovastru se afla in plina desfașurare un proiect care are in vedere modernizarea drumurilor comunale, a carui valoare este de 1 milion de euro. Mai exact, este vorba de 9,2 kilometri de drumuri comunale ce urmeaza a fi modernizate, finalizate la momentul actual in proporție de 65…

- Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, in timpul slujbei ''Angelus'', atitudinea egoista si specula in cadrul societatilor, relateaza agentia DPA, informeaza Agerpres. ''O societate centrata pe interese si nu pe persoane este o societate care nu genereaza viata'', a rostit liderul Bisericii…