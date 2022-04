Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o, probabil din cauza unor dureri la picior care l-a

- La finalul slujbei de Paște, Papa Francisc rostește tradiționalul mesaj pascal “Urbi et Orbi”, catre Cetatea Romei și catre lume. Pe o vreme insorita, dar vantoasa, liderul Bisericii Catolice a oficiat Liturghia in fața unei mulțimi impresionante de pelerini, cum nu s-a mai vazut la Vatican de dinainte…

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o. Cardinalul italian Giovanni Battista Re l-a inlocuit pe papa la conducerea slujbei, care presupune…

- Cardinalul italian Giovanni Battista Re l-a inlocuit pe papa la conducerea slujbei, care presupune o procesiune in intuneric aproape total in interiorul celei mai mari biserici a crestinatatii.Papa Francisc a stat asezat in fata bazilicii, intr-un scaun alb de mari dimensiuni.La slujba au participat…

- Papa Francisc a spalat picioarele a 12 detinuti in timpul slujbei din Joia Mare dinaintea Pastelui catoli.Evenimentul a avut loc intr un penitenciar de langa Roma, relateaza dpa, conform Agerpres.roLiderul Bisericii Catolice a putut sa reia acest ritual, care aminteste de gestul de smerenie al lui Iisus…

- Papa Francisc a indemnat Moscova si Kievul sa ajunga un armistitiu de Paste in Ucraina, care sa duca la negocieri pentru o pace durabila. „Lasati armele jos!”, a spus Papa la finalul slujbei din Duminica Floriilor, la care au asistat zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, in Vatican. „Sa inceapa…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca razboiul din Ucraina a aratat ca omenirea trebuie sa renunte la instinctul ei ciudat de "autodistrugere" si ca achizitiile suplimentare de arme nu reprezinta o solutie finala pentru niciun conflict, informeaza Reuters. Suveranul pontif le-a cerut persoanelor prezente…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…