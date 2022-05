Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a anulat intalnirea cu patriarhul Kiril al Rusiei, acesta din urma fiind cunoscut drept un susținator al președintelui Putin. Suveranul Pontif, Papa Francisc, avea programata o intalnire cu patriarhul Rusiei in iunie 2022, la Ierusalim. Dar Papa a anunțat ca „amana” aceasta intalnire,…

Papa Francisc si a suspendat planurile de a se intalni cu seful Bisericii Ortodoxe Ruse, aliat de lunga durata al presedintelui Vladimir Putin. Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, luase in considerare o intalnire cu patriarhul Kirill la Ierusalim, pe 14 iunie, a relatat Reuters la inceputul acestei…

- Planurile ca Papa Francisc sa se intalneasca la Ierusalim in iunie cu patriarhul ortodox rus Kirill, care a sprijinit razboiul Rusiei in Ucraina, au fost suspendate, a declarat papa unui ziar din Argentina, potrivit Reuters. Reuters a scris pe 11 aprilie ca Vaticanul ia in considerare prelungirea calatoriei…

- Preoții ucraineni renunța la apartenența de Biserica Ortodoxa Rusa, dupa ce patriarhul Kirill a justificat razboiul din Ucraina și și-a dat binecuvantarea pentru atacurile armatei ruse. Nicolai Pluzhnik este unul dintre preoții care au adoptat aceasta poziție, el fiind martor la ororile comise invadatorii…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a infirmat joi informatiile aparute anterior in publicatia germana Bild conform carora avionul care il ducea pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, intr-o vizita la Beijing s-a intors din drum noaptea trecuta, relateaza agentia…

- E necesar sa fim impreuna pentru ”a opri focul” razboiului in Ucraina, pentru ca cei care platesc contul sunt oamenii, sunt soldații ruși trimiși sa moara bombardand, sunt cei bombardați și cei care mor”: este un fragment din apelul video prin telefon pe care papa Francisc l-a avut in cursul dupa-amiezii…

- Duminica, Papa Francisc a transmis, ca „nu exista nicio justificare pentru atacurile comise asupra civililor”. În cadrul slujbei duminicale Angelus, Suveranul a vorbit despre orașul Mariupol, „devenit un oras-martir în razboiul atroce care este pe cale sa devasteze…

Federația Rusa restricționeaza zborurile catre companiile aeriene din 36 de țari ale lumii, a informat Agenția Federala de Transport Aerian.