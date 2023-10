Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a adresat duminica discursul saptamanal pentru credincioșii adunați in Piața Sf. Petru, iar o parte a acestuia a inclus evenimentele tragice din Israel. Suveranul Pontif a cerut incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Papa Francisc a sugerat sambata, la bordul avionului cu care se intorcea dintr-o calatorie in Franța, la Marsilia, ca unele țari „se joaca” cu Ucraina, furnizand mai intai arme și apoi luand in considerare retragerea angajamentelor lor, relateaza Reuters.„Mi se pare ca interesele in acest razboi nu…

- Actorul american Sylvester Stallone l-a „provocat” pe Suveranul Pontif la un meci de box, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca si cum ar fi fost gata sa se lupte, spunand:…

- Papa Francisc a recunoscut ca recentele sale comentariile despre Rusia, pe care Ucraina le-a considerat drept o glorificare a imperialismului, au fost prost formulate și a subliniat ca intenția sa a fost de a le reaminti tinerilor ruși de o mare moștenire culturala, nu una politica, relateaza Reuters.„Nu…