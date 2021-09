Papa Francisc a cerut ''integrarea" romilor, nu ''plasarea în ghetouri'' Papa Francisc a pledat pentru &"integrarea&" romilor, în timp ce a vizitat un cartier sarac al comunitații din orașul slovac Kosice, subliniind ca ''plasarea oamenilor în ghetouri nu rezolva nimic'', relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Cu putin timp înaintea acestei vizite foarte asteptate, soseaua de acces a fost reparata si electricienii au tras curent în cartierul Lunik IX, un loc cu probleme sociale profunde. Circa 4.500 de persoane traiesc acolo într-un spatiu cu o capacitate de mai putin de jumatate. Numeroase locuinte precare nu au electricitate,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

