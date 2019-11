Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a adresat miercuri credinciosilor mesajul de a nu-i agresa pe cei de alte religii si de a construi punti "cu cei care nu cred sau au o credinta diferita", cu prilejul Audientei generale de miercuri desfasurata in Piata Sf. Petru, relateaza EFE potrivit Agerpres Papa Francisc a reamintit…

- Papa Francisc a anuntat luni o schimbare a numelui pe care il poarta celebrele arhive secrete de la Vatican, in a caror denumire oficiala nu se va mai regasi de acum inainte cuvantul secret, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Institutia, cunoscuta in prezent sub titulatura de Arhiva Secreta a Vaticanului,…

- Papa Francisc a anuntat o schimbare a numelui pe care il poarta celebrele arhive secrete de la Vatican, in a caror denumire oficiala nu se va mai regasi de acum inainte cuvantul "secret", informeaza DPA, potrivit Agerpres.Institutia, cunoscuta in prezent sub titulatura de "Arhiva Secreta a…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat mai multe decrete printre care și cel de numire a lui George Ciamba in calitate de ambasador extraordinar si plenipotențiar al Romaniei in Republica Elena, cu reședința la Atena.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan…

- Papa Francisc a incheiat marți, 10 septembrie 2019, cea de-a patra calatorie apostolica a pontificatului in Africa. Sosirea la Roma, pe aeroportul Ciampino, este prevazuta pentru ora 19.00, dupa care, potrivit obiceiului, pontiful face mai intai o vizita la bazilica Santa Maria Maggiore și apoi revine…

- Protejarea mediului si pericolele schimbarilor climatice se afla in centrul agendei Papei Francisc care a publicat o enciclica pe aceasta tema in 2015.Suveranul pontif isi va incepe calatoria in Maputo, capitala Mozambicului, miercuri seara. Fosta colonie portugheza a fost lovita anul acesta…

- Isus ne indeamna ”sa traim o credința autentica și matura, capabila sa lumineze «nopțile» vieții”: a spus papa Francisc la rugaciune ”Angelus”, recitata duminica, 11 august 2019, in Piața San Pietro. La saluturile finale, pontiful a amintit implinirea a 70 de la Convențiile de la Geneva privind limitele…