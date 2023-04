Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spalat in Joia Mare picioarele a 12 tineri proveniți din mai multe țari, printre care Romania, Croația, Rusia, intr-o inchisoare pentru minori din Roma, transmite AP.Casal del Marmo de la periferia Romei este aceeași inchisoare pentru minori in care Papa Francisc a efectuat primul…

- Papa Francisc, sensibil la lumea inchisorilor, a celebrat traditionala slujba de Joia Mare si a spalat picioarele a 12 tineri detinuti, intre care un roman, intr-o inchisoare pentru minori din Roma, informeaza Agerpres, care preia AFP. Papa Francisc, spitalizat saptamana trecuta pentru bronsita , a…

- Iezuitul argentinian, spitalizat saptamana trecuta pentru bronsita, a mers joi dupa-amiaza la inchisoarea Casal del Marmo, in nordul capitalei italiene, unde a efectuat deja acest ritual in 2013 dupa alegerea sa.Purtand un baston, Jorge Bergoglio, care parea zambind, s-a asezat in fata fiecaruia dintre…

- Papa Francisc, sensibil la lumea inchisorilor, a celebrat traditionala slujba de Joia Mare si a spalat picioarele a 12 tineri detinuti, intre care un roman, intr-o inchisoare pentru minori din Roma.

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte, la o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, relateaza Reuters…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, scrie Agerpres . Sarbatoarea este un important eveniment din calendarul crestin, ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte. Participarea Papei are loc la o zi dupa ce a fost externat din spitalul…

- Este duminica Floriilor pentru catolicii din intreaga lume. In Piata Sfantul Petru din Vatican are loc slujba de Florii oficiata chiar de Papa Francisc. Sfantul Parinte a fost externat ieri din spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat din cauza unor dificultati de respiratie.

- Zeci de mii de oameni la inmormantarea Papei Benedict. Imagini de la eveniment! Slujba de inmormantare a regretatului Papa Benedict al XVI-lea a inceput joi dimineața in Piața Sf. Petru din Roma. Zeci de mii de oameni au participat la funeraliile celui care a condus Biserica Catolica intre aprilie 2005…